Nach Massenausbruch in Indonesien: Fast alle Häftlinge wieder in Haft

Medan – Nach einem Massenausbruch aus einer völlig überfüllten Haftanstalt in Indonesien sind fast alle Gefangenen wieder in Gewahrsam. Bisher seien 209 Insassen freiwillig zurückgekehrt oder gefangen genommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. 80 Geflüchtete seien bereits kurz nach ihrem Ausbruch am Freitag gefasst worden. Wie viele Gegangene noch auf freiem Fuß waren, blieb zunächst unklar.

Die Häftlinge waren nach Angaben der Behörden durch einen Nebeneingang des Gefängnisses auf der Insel Sumatra gestürmt, als ihnen die Wärter die Teilnahme am Freitagsgebet erlaubten. Das Gefängnis in dem Ort Pekanbaru ist eigentlich für 300 Häftlinge ausgelegt. Nach Angaben des Leiters des indonesischen Strafvollzugs, Wayan Dusak, waren zuletzt dort 1.870 Männer inhaftiert. Bewacht wurden sie nach seinen Angaben von nur fünf Wärtern und einem Portier.

In Indonesiens Gefängnissen ereignen sich immer wieder Massenausbrüche. Die Haftbedingungen sind oftmals unerträglich. Viele Anstalten sind überfüllt und dringend sanierungsbedürftig. (APA, 6.5.2017)