Beobachter: Kämpfe in Syrien nach Inkrafttreten von Schutzzonen

Hama – In Syrien ist es kurz nach Inkrafttretens einer Vereinbarung über Sicherheitszonen Beobachtern zufolge zu Zusammenstößen zwischen syrischen Regierungstruppen und Rebellen gekommen. Kampfflugzeuge hätten den von Rebellen gehaltenen Ort al-Salakiyat und Stellungen in der nahegelegenen Provinz Hama angegriffen, teilte die oppositionsnahe "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Samstag mit.

Auch ein Rebellen-Sprecher sagte, kurz nach Mitternacht seien Kämpfe ausgebrochen. Von der syrischen Armee war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Ab Mitternacht sollten die ersten Sicherheitszonen eingerichtet werden. Eine erste Zone zum Schutz von Zivilisten soll im Norden die Provinz Idlib sowie angrenzende Bezirke von Latakia, Aleppo und Hama umfassen. Die Vereinbarung geht auf einen Vorschlag Russlands zurück. Der Iran und die Türkei stimmten am Donnerstag zu. Details sind allerdings unklar. Russland steht im syrischen Bürgerkrieg wie auch der Iran hinter Präsident Bashar al-Assad, während die USA zusammen mit der Türkei und anderen Verbündeten wie Saudi-Arabien bestimmte Rebellengruppen unterstützen. (APA/Reuters, 6.5.2017)