Boeing fliegt Airbus bei Aufträgen davon

Weniger Order für Passagierflugzeuge für europäischen Flugzeugbauer als für US-Rivalen

Paris – Airbus hat in diesem Jahr bisher deutlich weniger Aufträge über Passagierflugzeuge erhalten als sein US-Rivale Boeing. Der europäische Konzern teilte am Freitag mit, bis April sei die Zahl der Order auf 51 geklettert. Boeing hatte in dieser Woche die Zahl der Bestellungen in den ersten vier Monaten mit 241 angegeben.

Ausgeliefert worden seien in diesem Jahr bisher 182 Maschinen, erklärte Airbus weiter. Für das Gesamtjahr hat der Flugzeugbauer 700 Lieferungen angepeilt, während Boeing bis zu 765 ins Visier nimmt. (APA, Reuters, 6.5.2017)