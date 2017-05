US-Countrystar Loretta Lynn nach Schlaganfall im Krankenhaus

85-Jährige laut Management auf dem Weg der Besserung

Washington – Die US-Countrysängerin Loretta Lynn ist nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 85-Jährige sei jedoch bei Bewusstsein und befinde sich bereits wieder auf dem Wege der Besserung, erklärte ihr Management am Freitag (Ortszeit) auf Lynns Website.

Lynn wurde demnach am Donnerstagabend ins Krankenhaus von Nashville gebracht, nachdem sie in ihrem Haus in Hurricane Mills einen Schlaganfall erlitten hatte. Lynns US-Tournee müsse auf Anraten der Ärzte verschoben werden, hieß es auf ihrer Website. (APA, 6.5.2017)