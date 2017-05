Madrid – Dominic Thiem hat beim kommenden Masters-1000-Tennisturnier in Madrid als Nummer acht der Setzliste in der ersten Runde ein Freilos. In seinem ersten Match trifft der 23-jährige Niederösterreicher entweder auf den Belgier Steve Darcis (ATP-Nummer 49) oder einen Qualifikanten.

Gegen Darcis hat Thiem das bisher einzige Duell vor allerdings schon sechs Jahren in der Wiener Stadthalle verloren. (APA, 5.5.2017)