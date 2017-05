Verpatzter WM-Auftakt für Mitfavorit Schweden

1:2-Niederlage gegen Russland – Finnen mit Mühe zum Sieg gegen Weißrussland

Köln/Paris – Rekord-Weltmeister Russland ist am Freitag mit einem 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen über Schweden in die Eishockey-WM in Köln und Paris gestartet. Vor 18.537 Zuschauern brachte Elias Lindholm (15. Minute) das mit 16 NHL-Akteuren gespickte schwedische Team in Führung, ehe Sergei Andronow von ZSKA Moskau ausglich (44.). Nach einer torlosen Verlängerung verwandelte Artemi Panarin von den Chicago Blackhawks den entscheidenden Penalty.

In Paris startete Vize-Weltmeister Finnland mit einem 3:2 gegen Weißrussland mühsam in das Turnier. Die Finnen hatten nach nur fünf Minuten 2:0 geführt, doch der Außenseiter kämpfte sich zurück und schaffte im Schlussdrittel den Ausgleich. Doch zehn Minuten vor dem Ende schoss Veli-Matti Savinainen Suomi in Überzahl zum Sieg. (APA, red, 5.5.2017)

Eishockey-WM 2017

Gruppe A – 1. Spieltag:

Schweden – Russland 1:2 n.P. (1:0,0:0,0:1;0:0;0:1) Köln

Tore: Lindholm (15.) bzw. Andronow (44.), Panarin (entscheidender Penalty)

USA – Deutschland 20.15

Gruppe B – 1. Spieltag:

Finnland – Weißrussland 3:2 (2:0,0:1,1:1) Paris

Tore: Aho (3.), Osala (6.), Savinainen (50./PP) bzw. Scharangowitsch (39.), Kowyrschin (45.)

Tschechien – Kanada 20.15