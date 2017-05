Kern will "weg" von Inseraten, "um gewogenen Journalismus zu kaufen"

Kanzler: Medienförderung für Gratiszeitungen an Qualitätsstandards und Kollektivverträge knüpfen

Wien – "Wir müssen davon wegkommen, dass man das als Instrument einsetzt, um sich gewogenen Journalismus zu kaufen": Das sagte Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern über Regierungsinserate am Freitagabend im neuen Ö1-Medienmagazin #doublecheck. Erste Zitate wie dieses strahlte Ö1 schon im Mittagsjournal aus.

Medienminister Thomas Drozda (SPÖ) schlug nach Dienstantritt 2016 vor, die Regierung solle in einem gemeinsamen Schaltplan große Themen bewerben. Kern im Medienmagazin: "Das ist natürlich insofern schwierig, denn wenn du den Vorschlag machst zum Beispiel zu reduzieren bei Österreich und dann erlebst, dass andere das wieder auffüllen, ist am Ende wenig gewonnen."

Kern kündigt Mindeststandards für Presseförderung an Gratiszeitungen an. Die geplante Medienförderung sei "an Bedingungen zu knüpfen", Kern spricht davon, "Qualitätsstandards einzuhalten" und "Kollektivverträge einzuhalten im Sinne ordentlicher journalistischer Arbeitsplätze2. Da sei man "in Verhandlungen".

Kern verteidigt laut Mittagsjournal im Interview auch ORF-Anchor Armin Wolf gegen Angriffe aus Politik und ORF-Management, die ORF-Journalisten – gemeint, aber ungenannt: vor allem Wolf – "Verhöre" vorwarfen.

Das neue Medienmagazin läuft (monatlich) Freitag um 19.05 auf Ö1, die Interviews werden in voller Länge online gestellt, hieß es im Mittagsjournal. (red, 5.5.2017)