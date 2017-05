Deutschland: "Big Brother"-Award für Verteidigungsministerin von der Leyen

Bundeswehr für neue Cyberstreitmacht mit Negativpreis ausgezeichnet – Spionagevorwurf an islamischen Verband

Datenschützer vergeben den Negativpreis "Big Brother"-Award in diesem Jahr unter anderem an die deutsche Bundeswehr und die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Sie bekommen den Preis für eine "massive digitale Aufrüstung" mit der neuen Cyberstreitmacht, wie der Verein Digitalcourage am Freitag in Bielefeld mitteilte.

Kritik übten die Datenschützer auch am deutsch-türkischen Moscheeverband Ditib, dem Digitalverband Bitkom und den Münchner Universitäten.

Beteiligung am "Cyberwettrüsten"

Die Bundeswehr und Verteidigungsministerin von der Leyen erhalten einen "Big Brother"-Award für die neu geschaffene Streitmacht für den Bereich Cyber, die Anfang April offiziell in den Dienst gestellt wurde. Damit soll die Truppe als auch Deutschland insgesamt besser gegen Angriffe im Cyber- und Informationsraum geschützt werden.

Der Verein Digitalcourage kritisierte mit Blick auf mögliche Angriffe: "Mit dieser Militarisierung des Internets beteiligt sich die Bundesrepublik am globalen Cyberwettrüsten."

Kritik an Ditib

Hintergrund für die Auszeichnung an Ditib sind die Spionagevorwürfe gegen Imame von Moscheen des Verbands. Ihnen wird vorgeworfen, im Auftrag der türkischen Regierung in Deutschland mutmaßliche Gegner des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan ausspioniert zu haben. Ditib ist der größte islamische Verband in Deutschland und eng mit der türkischen Religionsbehörde Diyanet verknüpft.

Dem Digitalverband Bitkom warfen die Datenschützer ein "unkritisches Promoten von Big Data" und eine "penetrante Lobbyarbeit gegen Datenschutz" vor. Der Verband sei "de facto eine Tarnorganisation großer US-Konzern", die bei Bitkom das Sagen hätten.

Problematische Onlinekurse

Die Technische Universität München und die Ludwig-Maximilians-Universität München erhalten den "Big Brother"-Award für die Kooperation mit einem Onlinekursanbieter. Das Unternehmen verfüge mit den Daten über den Lernerfolg der Studierenden über einen großen Datenschatz und behalte sich vor, diesen auch wirtschaftlich zu nutzen.

Ausgezeichnet werden zudem ein Logistikunternehmen für die Entwicklung eines Geräts, mit dem Arbeitgebern in Echtzeit gezeigt werde, "wo sich Zeitungsausträger oder Briefträgerinnen befinden und wie schnell sie sich bewegen". Ein anderes Unternehmen bekommt den Preis für eine Software, die Preise danach festlege, was über einen Kunden herausgefunden werden könne. So könnten zwei Menschen unterschiedliche Preise für die gleiche Ware bezahlen.

Der Verein Digitalcourage verleiht die "Big Brother-Awards" seit dem Jahr 2000 in Deutschland, auch in anderen Ländern werden die Preise vergeben. Sie sollen laut dem Verein "missbräuchliche Verwendung von Technik und Information aufzeigen und den Schutz unserer Daten und der Privatsphäre fördern". (APA, 05.05.2017)