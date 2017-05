US-Soldat in Somalia getötet

Zwei Amerikaner bei Gefecht mit Al-Shabaab-Miliz verletzt

Washington/Mogadischu – Ein US-Soldat ist beim Einsatz in Somalia gegen die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz getötet worden, zwei US-Militärangehörige wurden verletzt. Das teilten die US-Streitkräfte am Freitag in Washington mit. US-Kräfte sind in Somalia im Rahmen eines Beratungs- und Unterstützungseinsatzes für die somalische Armee aktiv.

Der Vorfall habe sich in der Nähe von Barii, rund 64 Kilometer westlich der Hauptstadt Mogadischu, ereignet. Weitere Einzelheiten gaben die US-Streitkräfte zunächst nicht bekannt. (APA, dpa, 5.5.2017)