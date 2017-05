Staatsmedien: Wikipedia-Sperrung in Türkei bleibt aufrecht

Onlinelexikon seit fast einer Woche blockiert

Das Onlinelexikon Wikipedia bleibt in der Türkei blockiert. Ein Gericht in Ankara wies am Freitag eine Beschwerde der Wikimedia-Stiftung zurück, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologie hatte den Zugang zu Wikipedia am vergangenen Samstag per Verwaltungsanordnung blockiert.

Entscheidung von Gericht bestätigt

Am Montag wurde die Entscheidung von einem Gericht bestätigt, die Betreiber der Seite legten daraufhin Einspruch ein. Medienberichten zufolge wurde das Onlinelexikon gesperrt, weil es Aufforderungen nicht befolgte, in seiner englischen Version Einträge zu ändern, die der Türkei Unterstützung von Terrororganisationen vorwerfen. Die Regierung in Ankara steht seit langem wegen der Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit in der Kritik. (APA, 5.5.2017)