Surface Pro 5 erwartet: Microsoft kündigt Event Ende Mai an

Am 23. Mai in Shanghai – Spekulationen um Surface Book 2 und Surface Phone

Erst diese Woche hat Microsoft mit Windows 10S seine Waffe gegen Googles Chrome OS am Bildungsmarkt vorgestellt und auch seinen ersten reinen Laptop präsentiert, schon steht der nächste Termin ins Haus. Am 23. Mai wollen die Redmonder mit weiteren Neuigkeiten aufhorchen lassen.

Doch statt wieder nach New York zu laden, geht es um den halben Globus in die ostchinesische Metropole Shanghai. Offiziell ist nicht bekannt, was es dort zu sehen geben wird. Im Vorfeld kursieren aber freilich Insiderinformationen und Spekulationen.

Kleiner Hardwaresprung

Glaubt man dem Micrsoft-Experten Tom Warren von The Verge, so wird in rund zweieinhalb Wochen das Surface 5 Pro enthüllt. Dabei handelt es sich seinen Angaben nach um das schon länger erwartete Hardware-Update für das Surface 4 Pro, das offenbar zu einer eigenständigen Generation der Serie erhoben wird. Es soll über Intels aktuelle "Kaby Lake"-Prozessoren verfügen, eine höhere Akkulaufzeit bieten und – einigermaßen überraschend – wie der Surface Laptop ohne USB-C-Port auskommen.

Don't forget the Surface Pro 5 is a minor refresh with Kaby Lake. Better battery life, but no USB-C — Tom Warren (@tomwarren) May 5, 2017

Dass die Erneuerungen auf Hardwareseite nicht größer ausfallen, sollte nur wenig überraschen. Das Gerät hat bereits einen hochauflösenden Bildschirm, der Schritt auf 4K würde zu mehr Akkuverbrauch führen. Darüber hinaus gibt es schlicht nicht viel, was sich aufwerten oder ergänzen lässt.

Neues kleines Surface?

Schon länger auf Nachfolge wartet das Surface 3, die kleinere Ausgabe des Convertibles. Ein solches war auch im Einführungsvideo zum vergangenen Event zu sehen. Jedoch gab es in den letzten Monaten kaum Spekulationen und keine Leaks, die auf einen neuen Release hindeuten.

Surface Book 2

Schon eine Weile gesprochen wird hingegen über einen Nachfolger für das Surface Book. Microsofts stärkstes und teuerstes Convertible hat zuletzt im Herbst ein Hardware-Upgrade mit der "Performance Base" erfahren, die es seit Jahresbeginn auch in Österreich zu kaufen gibt. Manche Beobachter rechnen damit, dass nun das Surface Book 2 anstehen könnte. Angesichts des Refreshes erscheint hier allerdings der kommende Herbst als wahrscheinlicherer Termin.

Surface Phone

Sehr weit aus dem Fenster lehnt man sich bei Pocket-lint. Dort sieht man auch die Vorstellung eines Surface Phone als Option. Zuletzt erklärte Alex Kipman, Vater der Augmented-Reality-Brille Hololens, dass das klassische Smartphone bereits tot sei. Was immer den heute alltäglichen Mobilgeräten nachfolge, werde vielleicht ganz anders aussehen. Bei Microsoft sei man auf der Suche nach dieser neuen Kategorie. (red, 05.05.2017)