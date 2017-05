Franzose Frederic Olivieri ist neuer Ballettchef der Mailänder Scala

Von Intendant Pereira mit dreijährigem Vertrag ausgestattet

Rom – Der Franzose Frederic Olivieri ist der neue Ballettchef der Mailänder Scala. Dies teilte Scala-Intendant Alexander Pereira am Freitag in einer Presseaussendung mit. Olivieris Vertrag läuft drei Jahre. Am 24. Mai wird der Franzose sein Programm für die Ballettsaison 2017/18 vorstellen.

Olivieri war bereits seit vergangenem Oktober interimistischer Ballettchef, nachdem Mauro Bigonzetti zurückgetreten war. Den Rücktritt hatte der italienische Choreograf und Tänzer wegen seit Sommer anhaltender Rückenprobleme gefasst. (APA, 5.5.2017)