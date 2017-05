Lehrberufe: Wie ist es Ihnen bei der Suche nach einer Lehrstelle ergangen?

Bewerbungen schreiben, Vorstellungsgespräche führen und auf den offenen Lehrstellenplatz hoffen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Hohe Jugendarbeitslosigkeit auf der einen Seite, offene Lehrstellen auf der anderen. Dem soll mit der Lehrlingsoffensive "10.000 Chancen" entgegengewirkt werden. In kurzer Zeit haben die jugendlichen Jobsuchenden die Möglichkeit, Bewerbungsgespräche mit unterschiedlichen Unternehmen zu führen. Zum zweiten Mal wird am 28. Juni dieses Job-Speeddating stattfinden. Diese ungewöhnliche Bewerbungserfahrung machen aber nur wenige, ein Großteil bewirbt sich klassisch mit Lebenslauf und Motivationsschreiben. Danach heißt es warten. Selbst im Fall einer Absage wünschen sich die Kandidaten zumindest eine Antwort. So wie dieser User:

Image und Zukunft

Fachkräftemangel: An diesem Wort kommt man nicht vorbei, wenn es um Lehrlingsausbildung geht. Bekämpft soll sie mit Imageaufbesserung der Lehrberufe und einer besseren Durchlässigkeit zwischen dualer und tertiärer Bildung werden, so Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Ein Punkt dabei ist, dass Kosten für Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung vom Bund übernommen werden.

Die Digitalisierung ist auch bei Lehrberufen und der dafür notwendigen Ausbildung ein Thema. Und hier sind auch Arbeitgeber gefordert. Die Jugend der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FSG) im ÖGB sieht häufig eine mangelnde Bereitschaft der Betriebe, Lehrlinge auszubilden. Ein User kritisiert die mangelnde Ausbildung, Entlohnung und Wertschätzung von Lehrlingen und Lehrberufen:

Mit der geplanten Aufstockung der Stunden in Berufsschulen möchte das Bildungsministerium einen weiteren Beitrag zur Qualitätsverbesserung und damit zur Aufwertung der Lehre sicherstellen.

Wie war Ihr Weg zur Ihrer Lehrstelle?

