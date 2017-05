Preisabsprachen am Bau: Leichtfried ortet Betrug am Steuerzahler

Verkehrsminister und Asfinag wollen "Fakten auf dem Tisch" sehen

Wien – Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) spricht im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen heimische Baufirmen wegen angeblicher Preisabsprachen bei öffentlichen Aufträgen von "massiven Vorwürfen, die im Raum stehen". "Alle Fakten müssen jetzt auf den Tisch. Wir müssen solchen Methoden einen Riegel vorschieben."

Sollten die jahrelangen Absprachen zwischen Baukonzernen tatsächlich den kolportierten Schaden von 100 Millionen Euro verursacht haben, "dann ist das Betrug an den österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in großem Stil", sagte Leichtfried der APA. Man werde die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen unterstützen. Auch die Asfinag prüfe den Sachverhalt, so der Minister.

Von einem Sprecher der Asfinag selbst hieß es, dass man zu den Vorwürfen noch nichts sagen könne. "Wir wollen die Fakten auf den Tisch." Dann könne man sich die Sachverhalte intern anschauen. Er verwies auf den langen Zeitraum der Vorwürfe, die sich auf die Jahre 2008 bis 2014 beziehen.

Die Baufirmen haben angeblich untereinander abgesprochene Scheinangebote gelegt. Somit soll schon vorher klar gewesen sein, wer den einen oder anderen Auftrag erhält – und jene Firma, die den Auftrag nicht bekam, soll von derjenigen, die den Auftrag bekam, eine Abschlagszahlung erhalten haben. Es gilt die Unschuldsvermutung für angeblich 20 involvierte Firmen. Von diesen bekannt wurden bisher nur die Branchengrößen Strabag und Porr. Diese untersuchen die Vorwürfe intern und kooperieren mit den Behörden, wie sie betonten. (APA, 5.5.2017)