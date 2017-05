Djokovic trennt sich von Betreuerteam

Serbe und sein Team gehen getrennte Wege, Unklarheit um Pepe Imaz

Novak Djokovic hat sich überraschend von seinem Betreuerteam getrennt. Er sowie sein langjähriger Coach Marian Vajda, sein Fitnesstrainer Gebhard Phil Gritsch und Physiotherapeut Miljan Amanovic hätten ihre Zusammenarbeit nach dem Masters-Turnier in Monte Carlo einvernehmlich beendet, teilte der serbische Weltranglistenzweite am Freitag mit. Was mit seinem umstrittenen spanischen Mentaltrainer Pepe Imaz passiert, gab er nicht bekannt.

Am Ende der vergangenen Saison hatte Djokovic bereits die Zusammenarbeit mit Boris Becker beendet. (sid, 5.5.2017)