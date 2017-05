Erste Ariane-Rakete nach wochenlanger Blockade gestartet

Zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht – Start war ursprünglich für Mitte März vorgesehen

foto: apa/afp/jody amiet

Kourou – Nach wochenlangen Verzögerungen wegen Protesten vor dem europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ist wieder eine Ariane-5-Rakete ins All gestartet. Der Lastenträger brachte in der Nacht auf Freitag zwei Telekommunikationssatelliten für Anbieter aus Korea und Brasilien in den Orbit, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte.

Der Satellit SGDC soll Breitband-Internetzugang in Brasilien anbieten und zugleich Kommunikationsmittel für Regierung und Militär des Landes sicherstellen. Koreasat-7 soll Kommunikationsdienste in Korea, Südostasien und Indien bereitstellen. Ursprünglich hätte die Rakete schon Mitte März abheben sollen.

foto: apa/afp/jody amiet

In dem französischen Überseegebiet hatten Menschen gegen wirtschaftliche Probleme und Kriminalität sowie für eine bessere Gesundheitsversorgung demonstriert. Dabei wurden Straßen blockiert und schließlich auch der Weltraumbahnhof als Druckmittel entdeckt. Mit Erfolg: Die französische Regierung erzielte schließlich eine Einigung mit der Protestbewegung und stellte gut drei Milliarden Euro in Aussicht.

Nach früheren Angaben von Arianespace-Chef Stephane Israel kostete der Stillstand den Raketenbetreiber und seine Partner bis zu 500.000 Euro pro Tag. Arianespace hat aber bereits angekündigt, alle vorab für heuer geplanten Raketenstarts trotz des nun dichteren Kalenders auch tatsächlich noch in diesem Jahr durchzuführen. (APA, red, 5. 5. 2017)