Die Filmstarts der Woche

foto: filmladen

Rückkehr nach Montauk (D/F/IRL 2017, 106 min)

Regie: Volker Schlöndorff

Mit: Stellan Skarsgard, Nina Hoss, Niels Arestrup, Robert Seeliger, Susanne Wolff

Heilt die Zeit wirklich alle Wunden? Im neuen Film von Oscarpreisträger Volker Schlöndorff müssen sich diese Frage zwei Menschen stellen, die vor vielen Jahren ein Liebespaar waren. "Rückkehr nach Montauk" heißt die bittersüße Beziehungsgeschichte. Der "Blechtrommel"-Regisseur arbeitete zuletzt in Filmen wie "Diplomatie" und "Der neunte Tag" vor allem die Zeit des Nationalsozialismus auf. Mit Nina Hoss ("Phoenix") und Stellan Skarsgard ("Nymphomaniac") in den Hauptrollen erzählt er nun eine ganz private Geschichte. Schlöndorffs Film ist eine Hommage an Max Frischs Erzählung "Montauk".