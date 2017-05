Kurz will in Österreich Votum über türkische Todesstrafe untersagen

Außenminister: Völkerrecht räume diese Möglichkeit ein

Wien – Sollte die Türkei tatsächlich ein Referendum zur Wiedereinführung der Todesstrafe abhalten, möchte Außenminister Sebastian Kurz die Abhaltung in Österreich untersagen. Das erklärte das Büro des Ministers am Freitag auf STANDARD-Anfrage.

Das Außenamt beruft sich dabei auf eine Expertise des Völkerrechtsbüro des Hauses. Demnach räume Völkerrecht einem Staat die "Möglichkeit ein, aufgrund seiner territorialen Souveränität die Durchführung eines ausländischen Referendums auf seinem Staatsgebiet zu untersagen", wie es heißt. "Die geplante Einführung der Todesstrafe wäre jedenfalls ein berechtigter Grund für einen solchen Schritt", so das Kurz-Büro.

Todesstrafe 2004 abgeschafft

Sobald die Türkei offiziell entscheidet, die im Jahr 2004 abgeschaffte Todesstrafe wieder einführen zu wollen, wolle man in Österreich Beschluss der Regierung zur Unterbindung herbeiführen. In weiterer Folge würde das Außenministerium in einer Verbalnote der Türkei mitteilen, "dass der Gaststaat Österreich das Referendum auf seinem Staatsgebiet untersagt", erklärt ein Kurz-Sprecher.

Bei der Durchsetzung des Verbots wäre Österreich freilich auf die Türkei angewiesen. "Die Regeln des Völkerrechts sind klar. Sollte sich die Türkei nicht daran halten, wäre das ein Bruch des Völkerrechts", erklärte der Sprecher.

Wie berichtet hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach dem umstrittenen Volksentscheid über die Stärkung seiner Macht mehrfach betont, eine Abstimmung über die Todesstrafe abhalten zu wollen. Für die EU-Kommission wäre das "nicht nur eine rote Linie, sondern die röteste aller roten Linien", wie ein Sprecher Mitte April erklärte.

Auch in Deutschland Gegner

In Deutschland hatte sich SPD-Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel am Freitag ebenfalls dafür ausgesprochen, die Beteiligung an dem Referendum zu untersagen. "Wir können nicht in Deutschland über ein Instrument abstimmen lassen, das unseren Werten und unserer Verfassung widerspricht", erklärte er im "Spiegel".

In Österreich hatten sich vergangene Woche bereits die Neos dafür ausgesprochen, Maßnahmen gegen eine Abstimmung in Österreich zu ergreifen. Damals wurde ihr im Nationalrat eingebrachter Antrag allerdings von den Regierungsparteien noch abgelehnt. (go, 5.5.2017)