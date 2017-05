Museum Moderner Kunst

· Kuratorenführung Kurator Matthias Michalka führt durch die Ausstellung "rumors and murmurs".

Dienstag, 18. 5., 19.00 Uhr

· Filmpräsentation "Last Night": Eine der Hauptarbeiten in Martin Becks Personale wird in voller Länge – rund dreizehneinhalb Stunden – ohne Unterbrechung gezeigt. Der Künstler und der Kurator sind vor Ort.

Donnerstag, 1. 6., 10.00-23.30 Uhr

· Künstlergespräch Martin Beck spricht mit Tim Lawrence, Kulturtheoretiker und Herausgeber mehrerer Publikationen zur Dance-, Music- und Club-Kultur der USA.

Donnerstag, 8. 6., 19.00 Uhr

· Vortrag "No Photographs – Visiting Hours 8 am to 8 pm only". Von und mit Künstler Martin Beck.

Donnerstag, 22. 6., 19.00 Uhr

· Führungen Von den Beziehungen zwischen Kunst, Architektur, Design, Gesellschaft und Kapital. Mit Beate Hartmann.

Sonntag, 2. und 23. 7., 14.00 Uhr

