TV- und Radiotipps für Samstag, 6. Mai

13.10 MARLENE

Zeugin der Anklage (Witness for the Prosecution, USA 1957, Billy Wilder) Zum 25. Todestag von Marlene Dietrich eine ihrer überzeugendsten Rollen in einem Krimi nach einem Theaterstück von Agatha Christie: Der junge Leonard Vole (Tyron Powell) ist des Mordes angeklagt und lässt sich vor Gericht von Anwalt Sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) verteidigen. Da meldet sich seine Frau Christine (Dietrich) als Zeugin der Anklage. Bis 15.00, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt mit: 1) Grundstück ohne Zufahrt. 2) Nachgefragt: Streitfall Zimmervermietung. 3) Abgängige Pflegeheimbewohner. Bis 18.15, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Mauthausen vor der Tür erklärt die Systematik der Zwangsarbeit im verzweigten Lagersystem Mauthausen. Die Dokumentation beschreibt die Historie der Lager und der dort arbeitenden Menschen und zeigt, was heute noch von diesen Lagern übriggeblieben ist – an Baulichkeiten und vor allem an Geschichte(n). Um 21.50 Uhr folgt die Doku Außenstelle Mauthausen – Tatort Loibltunnel. Bis 22.45, ORF 3

20.15 ZAHLEN!

Herr Ober! (D 1991, Gerhard Polt) Ein verkannter Poet plagt sich in München mit gastronomischen Erwerbstätigkeiten und mit Christiane Hörbiger. Der große Gerhard Polt spielte und führte Regie. Zu seinem 75. Geburtstag gratuliert der Sender mit Film, anschließendem Dokuporträt und gemeinsamem Musizieren in Neapel mit den Gebrüdern Well aus Biermoos und Freunden: Z'am rocken Spezial – Neapel. Bis 0.00, BR

20.15 FUTURISTISCH

I, Robot (USA 2004, Alex Proyas) Im Chicago des Jahres 2035 haben die Roboter die Alltagsarbeit zu verrichten. Als der Chefentwickler des Roboterherstellers ermordet wird, macht sich Will Smith auf den Weg in die Zukunft, auf dass alles wieder gut werde. Bis 22.25, ProSieben

22.00 SCHLACHTEN

Delicatessen (F 1990, Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro) Die Gegend am Rande der Stadt ist merkwürdig, dunkel, düster, neblig. Die Menschen, die dort wohnen, sind seltsam, sehr seltsam. Für den nichtsahnenden Clown Louison beginnt ein abenteuerlicher Überlebenskampf. Herrlich abgefahrenes Komödienstück vom Alien 4-Regisseur Jean-Pierre Jeunet. Bis 23.35, One

22.30 DOKUMENTARFILM

Das radikal Böse (Ö/D 2014, Stefan Ruzowitzky) Jahrelang wurden die Verbrechen der Wehrmacht verschwiegen. Ruzowitzky gräbt einige gräuliche Geschichten aus. Dahinter steht die Frage, was passieren musste, damit gewöhnliche Soldaten zu Massenmördern wurden. Sie bleibt letztlich unbeantwortbar. Bis 0.00, Phoenix

23.25 VIDEOBOTSCHAFT

Kein Sterbenswort (Ne le dis à personne, F 2006, Guillaume Canet) Mit vier Césars ausgezeichnete Hetzjagd, die an Auf der Flucht erinnert: Alex wird von der Polizei gejagt, weil er seine Frau Margot ermordet haben soll. Gangster verfolgen ihn, weil sie angeblich noch lebt. Und nach acht Jahren bittet Margot per Mail um ein Treffen. Mit François Cluzet, Kristin Scott Thomas, André Dussollier. Bis 1.40, Servus TV

1.25 KAVALLERIE

Bis zum letzten Mann (Fort Apache, USA 1948, John Ford) Henry Fords erster Versuch, die Kavallerie- und Indianerfrage kritisch zu sehen. Die Handlung ist eine freie Bearbeitung von Custers letzter Schlacht und bringt es fertig, ihren Helden (Henry Fonda) zu verurteilen und zugleich zu verherrlichen. Bis 2.55, RBB

2.55 CAPTAIN KIRK

Mit stahlharter Faust (Man Without a Star, USA 1955, King Vidor) Ein einzelgängerischer Cowboy (Kirk Douglas) liebt seine Unabhängigkeit (und die des Lebens im Westen schlechthin) über alles. Dennoch entscheidet er sich für den Job eines Verwalters auf einer Ranch, deren Weideplätze durch eine (ihm ehemals verbundene!) Großgrundbesitzerin bedroht sind. Er kämpft gegen den Stacheldraht – Symbol der Einteilung, Befriedung, Kapitalisierung, kurz: "Zivilisation" des Wilden Westens durch das fortgeschrittene Besitzbürgertum von der Ostküste. Einer der besten Western, die es gibt: Meisterlich im Umgang mit Räumen und ver-räumten Menschen, geschichtsschreiberisch bestechend, darstellerisch intensiv. Muss man gesehen haben. Bis 4.20, ZDF neo