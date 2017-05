Mateschitz revitalisiert "Seewiese" und Jausenstation am Altausseer See

foto: apa/barbara gindl

Die Seewiese am Altausseer See. (Der Ort Altaussee gab dem See den Namen, und womöglich, die Forschung ist sich nicht ganz sicher, wurde der Ort zuvor schon nach dem See benannt. Falls ja, und falls sich die Rekursion fortsetzt, heißt er vielleicht irgendwann einmal Altausseerseer See.)