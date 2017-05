Wie gut kennen Sie den Humor von Prinz Philip?

Prinz Philip zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück – was bleibt, sind sein Humor und seine politisch unkorrekten Statements. Wie gut kennen Sie diese?

Der Mann von Queen Elizabeth II, Prinz Philip, Duke of Edinburgh, zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er wird ab Herbst keine offiziellen Termine mehr wahrnehmen. Damit geht auch eine Ära des politisch unkorrekten Humors aus dem britischen Königshaus zu Ende. Einige seiner Sprüche kann man in "Duke of Hazard. The Wit and Wisdom of Prince Philip" von Phil Dampier und Ashley Walton nachlesen.

Er stand immer im Schatten seiner Frau, was er auch häufig mit seinen spitzen und zum Teil bissigen Aussagen bestätigte. So sagte er einmal, dass er "nach der Verfassung gar nicht existiere". Bei einem Gespräch mit einem Ehepaar erklärte der Ehemann dem Prinzen: "Meine Frau hat einen Doktor in Philosophie und ist viel wichtiger als ich." Was der Duke mit den Worten "Ach ja, wir haben dieses Problem in unserer Familie auch" quittierte. Aber gerade wegen seines Humors ist er wohl auch aus jenem Schatten etwas hervorgetreten. Wie gut kennen Sie Prinz Philip und seine Bonmots? (haju, rec, 5.5.2017)