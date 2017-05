Tschechischer Premier Sobotka will doch nicht zurücktreten

Der Sozialdemokrat fordert nach einem Eklat bei Präsident Zeman nun stattdessen den Rücktritt seines Finanzministers

Prag – Der tschechische Premier Bohuslav Sobotka ist nach seiner Rücktrittsankündigung von Dienstag wieder zurückgerudert. Er fordere nun stattdessen den Abgang seines Finanzminister Andrej Babiš von der liberal-populistischen Bewegung Ano, erklärte der Sozialdemokrat am Freitag. Sobotka war am Dienstag unter der Annahme zurückgetreten, damit den Abtritt der gesamten Regierung einzuleiten und so Babiš aus dem Amt zu drängen. Der Premier wirft Babiš Ungereimtheiten bei der Versteuerung von Unternehmensprofiten vor.

Präsident Miloš Zeman, der zwar auch aus der Sozialdemokratischen Partei kommt, mit dem Premier aber im Clinch liegt, interpretierte eine entsprechende Verfassungsregelung am Donnerstag aber so, dass nur Sobotka selbst von seinem Amt zurücktreten wolle. Er organisierte daher am Donnerstag eine offiziöse Veranstaltung, bei der er Sobotka für seine Verdienste dankte und ihm "viel Glück im weiteren Privatleben" wünschte. Als der Premier an die Mikrofone trat, um zu erklären, dass er erst Mitte Mai und nur gemeinsam mit der gesamten Regierung zurücktreten wolle, drehte sich Zeman weg und verließ die Zeremonie. Wäre nur Sobotka zurückgetreten, hätte das den Aufstieg Babišs zum Premier bedeutet.

Komplizierte Konstruktion

Andrej Babiš ist der zweitreichste Mann des Landes. Seine Partei Ano führt seit Monaten in allen Umfragen. Für den Oktober waren bisher reguläre Neuwahlen geplant. Im Fall eines Regierungsrücktritts könnte das Parlament eine vorgezogene Neuwahl beschließen. Zeman könnte aber auch die gesamte Regierung wieder mit den Amtsgeschäften betrauen oder eine Expertenregierung einsetzen.

Sobotka wirft Babiš seit längerem vor, dass dessen Holding Agrofert unter dem Verdacht der Steuerhinterziehung stehe. In der Affäre geht es um steuerfreie Schuldscheine, die der Milliardär und Unternehmer Ende 2012 seinem Unternehmen abgekauft hatte. Dies geschah kurz vor einer Gesetzesänderung, die das "Steuerschlupfloch" schließen sollte. Babiš selbst verteidigte die Aktion als legale Steueroptimierung. Dem Milliardär gehörte ein Firmenimperium, das mehr als 250 Unternehmen umfasste. Vor einiger Zeit gab er die Holding in einen Trust, dem seine Frau und Vertraute vorsitzen. (red, APA, 5.5.2017)