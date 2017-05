Drei Tote bei Gefechten an afghanisch-pakistanischer Grenze

Volkszählung im Grenzgebiet als Auslöser für Streit

Islamabad/Kabul – Bei anhaltenden Schusswechseln an der afghanisch-pakistanischen Grenze sind mindestens drei Menschen getötet worden. Es seien pakistanische Zivilisten, sagte ein Arzt des größten örtlichen Krankenhauses auf pakistanischer Seite am Freitag.

24 Menschen weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt, unter ihnen drei afghanische Soldaten und 21 pakistanische Zivilisten und Soldaten.

Die Gefechte hatten gegen 4.00 Uhr morgens (Ortszeit) begonnen und dauerten am späten Morgen noch an. Sprecher beider Seiten beschuldigten sich gegenseitig, angefangen zu haben.

Islamabad weist Vorwurf zurück

Auslöser war offenbar ein pakistanisches Volkszählungsteam in Militärbegleitung, das nach afghanischer Ansicht auf afghanischer Seite der Grenze gearbeitet hatte. Die verläuft am Ort der Gefechte nahe dem südpakistanischen Grenzübergang Khaman in Baluchistan durch zwei Dörfer. Das pakistanische Militär wies den Vorwurf zurück.

Das Verhältnis zwischen den beiden Ländern ist sehr angespannt. Grenzübergänge waren in diesem Jahr schon wochenlang geschlossen. Pakistan wirft Afghanistan vor, über die Grenze geflohene pakistanische Terroristen zu unterstützen. Die haben seit Februar eine ganze Serie von Anschlägen in Pakistan verübt. Afghanistan wirft Pakistan schon seit Jahren vor, die radikalislamischen Taliban zu unterstützen. (APA, 5.5.2017)