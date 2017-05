Juve vor historischem sechsten Titel in Folge

Bei Heimsieg über Torino und Punkteverlust von Roma gegen Milan

Turin – Juventus Turin steht unmittelbar vor einem historischen Erfolg. Italiens Rekord-Champion könnte sich am Wochenende zum sechsten Mal in Folge den Meistertitel sichern, was bisher noch keinem Club im Land des vierfachen Fußball-Weltmeisters gelungen ist.

Sollte die "alte Dame", die ihre vergangenen 33 Serie-A-Heimspiele allesamt gewonnen hat, am Samstag im Derby daheim gegen Torino siegen und AS Roma am Sonntag beim AC Milan nicht drei Punkte holen, wäre der insgesamt 33. "Scudetto" für Juve schon drei Runden vor Schluss fixiert. Der Spitzenreiter hat derzeit neun Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger aus der Hauptstadt.

Der bevorstehende Meistertitel könnte der Startschuss für eine einmalige Saison von Juventus sein. Die Turiner haben am kommenden Dienstag vor eigenem Publikum gegen AS Monaco die große Chance auf den Einzug ins Champions-League-Finale. Außerdem stehen die "Bianconeri" im Cup-Endspiel am 2. Juni gegen Lazio Rom, womit sie erstmals in der Vereinsgeschichte das "Triple" gewinnen könnten. (APA; 5.5.2017)