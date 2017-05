Kanadas Premier zeigte sich zum Star-Wars-Tag mit passenden Socken

Roboter R2-D2 und C-3PO darauf zu sehen

Montreal – Kanadas Premierminister Justin Trudeau (45) hat sich zum Star-Wars-Tag mit den passenden Socken gezeigt. Trudeau traf sich am Donnerstag in Montreal mit dem irischen Premierminister Enda Kenny. Dabei fielen Beobachter Trudeaus Socken auf: der eine blau-weiß, der andere gold-schwarz, verziert mit den "Star Wars"-Robotern R2-D2 und C-3PO.

Nach vielen Kommentaren im Internet veröffentlichte Trudeau selbst ein Bild davon auf Twitter. "Hier sind die Socken, nach denen ihr sucht", schrieb er. Der 4. Mai gilt Fans der Science-Fiction-Reihe als Star Wars Day, denn auf Englisch klingt das Datum so ähnlich wie das berühmte Filmzitat "May the Force be with you". (APA, 5.5.2017)