Gysi ruft französische Linke zur Wahl Macrons auf

"Eine rechtsextreme französische Präsidentin wäre ein Desaster – für Frankreich, für Deutschland und für Europa"

Paris/Berlin – Der Vorsitzende der europäischen Linken, Gregor Gysi, hat seine französischen Parteifreunde zur Wahl des liberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl am Sonntag aufgerufen. Er appelliere "eindringlich an unsere linken Freunde in Frankreich, am Sonntag Emmanuel Macron zu wählen", sagte Gysi den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

"Emmanuel Macron ist das kleinere Übel, das man gelegentlich wählen muss um eine Katastrophe zu verhindern", fügte der deutsche Abgeordnete hinzu. "Eine rechtsextreme französische Präsidentin wäre ein Desaster – für Frankreich, für Deutschland und für Europa", sagte Gysi im Hinblick auf die Kandidatin Marine Le Pen.

Rechte nicht durch Enthaltung verhinderbar

Kritik äußerte Gysi an den Plänen französischer Linker, bei der Wahl mit einem leeren Zettel abzustimmen und sich so zu enthalten. "Man kann Rechtsextreme nicht verhindern, indem man sich enthält", sagte Gysi dem Redaktionsnetzwerk. Wer einen leeren Stimmzettel abgebe, trage indirekt dazu bei, dass Le Pen gewinnen könne. "Um die Demokratie zu schützen, müssen Demokraten auch Demokraten wählen. Selbst dann, wenn ihnen deren politische Inhalte überhaupt nicht gefallen", fügte Gysi hinzu.

Der französische Linkspartei-Gründer Jean-Luc Melenchon hat seine Anhänger dazu aufgerufen, Le Pen keine Stimme zu geben. Eine Wahlempfehlung zugunsten des Kandidaten Macron, der als Favorit in die Stichwahl am Sonntag geht, lehnte er aber ab. (APA, 5.5.2017)