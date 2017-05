Werder und Köln im Duell um EL-Platz

Bremer wollen auf Kurs bleiben und die Stöger-Elf abschütteln

Köln – Elf Spiele in Folge ist Werder Bremen in der deutschen Fußball-Bundesliga bereits ungeschlagen. Beim 1. FC Köln will der ehemalige Abstiegskandidat am Freitagabend (20.30 Uhr) die Chance auf den Startplatz in der Europa-League-Qualifikation wahren. Als Sechster liegen die Norddeutschen derzeit auf Kurs. Die Kölner um Chefcoach Peter Stöger lauern aber nur drei Zähler dahinter auf Rang acht.

"Natürlich wollen wir die Position verteidigen und wenn möglich sogar verbessern", sagte Werders Kapitän Zlatko Junuzovic vor der Reise an den Rhein. "Unsere Serie kommt nicht von ungefähr, sondern ist ein Zeichen von Qualität", strahlte der ÖFB-Teamspieler Zuversicht aus. Drei Runden sind in Deutschlands Oberhaus noch zu spielen. Nach Köln warten auf die Bremer noch schwere Partien gegen Hoffenheim und Dortmund.

Die Kölner machen sich ihrerseits ebenfalls Hoffnungen auf den Sprung in den Europacup. "Wir wollen die Chance nutzen, mit einem Sieg Bremen zu überholen", stellte Stöger am Donnerstag klipp und klar fest. Das Restprogramm ist mit Spielen in Leverkusen und daheim gegen Mainz ein leichteres. Zuletzt nahmen die Rheinländer 1992 am internationalen Geschehen teil.

Bremens Wende im Frühjahr ringt Stöger "höchsten Respekt" ab. Ins neue Jahr gestartet waren die Bremer mit 16 Punkten aus 16 Spielen. Seither haben die Hanseaten 29 Punkte in der zweiten Saisonhälfte geholt. Nur der alte und neue Meister Bayern München sammelte mehr (31 Punkte). In Bremen singen die Fans bereits von der Rückkehr in den Europacup nach sieben langen Jahren. (APA, 4.5.2017)

Programm der 32. Runde der deutschen Fußball-Bundesliga:

Freitag 20.30 Uhr:

1. FC Köln (Trainer Stöger) – Werder Bremen (Junuzovic, Grillitsch, Kainz).

Samstag 15.30:

Bayern München (Alaba) – Darmstadt, Dortmund – Hoffenheim, Mönchengladbach – Augsburg (Hinteregger, Danso, Teigl), Ingolstadt (Suttner, Hinterseer) – Leverkusen (Dragovic, Baumgartlinger, Özcan), Frankfurt (Lindner) – Wolfsburg

18.30 Uhr:

Hertha BSC – RB Leipzig (Trainer Hasenhüttl, Ilsanker, Sabitzer)

Sonntag 15.30:

Hamburger SV (Gregoritsch) – Mainz (Onisiwo)

17.30:

Freiburg – Schalke (Burgstaller, Schöpf verletzt)