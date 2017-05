"Amadeus"-Awards: Alte Bekannte und ein "Jedermann" siegreich

Pizzera & Jaus lieferten den Song des Jahres und sind bester Pop/Rock-Act – Doppelter Preisregen auch für Julian Le Play sowie Bilderbuch – Christina Stürmer vergrößerte ihre Rekordsammlung

Wien – Ein "Jedermann" hält nicht nur die Hochkultur auf Trab: Auch bei den diesjährigen "Amadeus Austrian Music Awards", die Donnerstagabend im Wiener Volkstheater verliehen wurden, kam er zum Zug. Mit dem gleichnamigen Lied hat sich nämlich das Duo Pizzera & Jaus die begehrte Trophäe für den Song des Jahres abgeholt. Das Album des Jahres stammt wiederum von Julian Le Play ("Zugvögel").

Beide Acts hatten aber noch einen weiteren Grund zur Freude: Pizzera & Jaus wurden auch in der – bereits zuvor fest stehenden – Pop/Rock-Kategorie prämiert, während sich Julian Le Play auch Künstler des Jahres nennen darf. Sein Pendant ist mit Christina Stürmer nicht nur eine alte Bekannte, sondern die Rekordpreisträgerin beim Amadeus. Sie hält nun bei elf Auszeichnungen. Das Gefühl, auf der Bühne einen Preis entgegennehmen zu können, kennen auch die Burschen von Bilderbuch nur zu gut. Sie wurden heuer als Band sowie Liveact des Jahres prämiert.

Lebenswerkpreis an Willi Resetarits

Als bester Songwriter wurde Lemo für sein Stück "Himmel über Wien" ausgezeichnet, den besten Sound hatte die oberösterreichische Sängerin Avec auf "What If We Never Forget". Dafür durfte sich das Studioteam, bestehend aus Alex Pohn, Lukas Hillebrand, Markus Weiß, Martin Scheer und Mischa Janisch, feiern lassen. Den FM4-Award, der von den Hörern des ORF-Radios bestimmt wird, holte sich das Duo Leyya ab. Der verdiente Lebenswerkpreis ging unter großem Applaus der versammelten Galabesucher an Willi Resetarits.

Bereits bekannt waren die Gewinner der Genre-Kategorien – und auch hier gab es etliche bekannte Gesichter, die sich dem Blitzlichtgewitter stellten: Ernst Molden war in Sachen Jazz/World/Blues erfolgreich, an Andreas Gabalier kommt in der Volksmusik derzeit niemand vorbei, das Team DJ Ötzi und Nik P. ist im Schlager spitze. Wortgewandt zeigt sich Rapper Nazar, der in der Kategorie Hip-Hop/Urban siegreich war, für die harten Töne waren Serenity zuständig und als Electronic/Dance-Act reüssierte das Gespann Mynth. Mit immerhin fünf Gewinnchancen war Voodoo Jürgens ins Rennen gegangen, am Ende reichte es für den Tschocherl-Sänger immerhin für den Alternative-Preis. (APA, 4.5.2017)