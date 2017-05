Kleinbrauereien boomen in Österreich

Kreativbiere erleben ein Hoch. Am gesamten gebrauten Biervolumen ist ihr Anteil aber sehr gering

Handwerklich hergestellte heimische Bierspezialitäten und internationale Kreativbiere boomen seit einigen Jahren in Österreich. Mittlerweile sind viele dieser Biere in Supermärkten zu finden, Gasthöfe nehmen sie in ihre Getränkekarten auf, neue Fachgeschäfte eröffnen. Sogar Craft-Bier-Messen finden statt – wie etwa dieses Wochenende in Wien. Das Suchinteresse bei Google erreicht halbjährlich in den Tagen vor diesem Fest immer einen Höhepunkt – besonders im städtischen Raum wird viel nach Craft Bier gegoogelt.

Hoher Bierkonsum pro Kopf

Am Biervolumen, das in Österreich pro Jahr gebraut wird, haben Kreativbiere einen sehr geringen Anteil, wie Daten von Statista zeigen. Das Potenzial ist angesichts des hohen Pro-Kopf-Konsums jedenfalls groß.

grafik: magdalena rawicka

(gart, 6.5.2017)