Erste Auslandsreise führt Trump nach Israel, Saudi-Arabien und zum Papst

Besuch im Vatikan am 24. Mai – Zusätzlich zu NATO-Gipfel in Brüssel und G-7-Gipfel in Sizilien

Washington – US-Präsident Donald Trump reist Ende Mai nach Saudi-Arabien und Israel. Trump kündigte dies am Donnerstag als seine "erste Auslandsreise als Präsident" an. Auch Papst Franziskus im Vatikan will er besuchen. Die drei Stationen kommen zu den Besuchen beim NATO-Gipfel in Brüssel am 25. Mai und beim G-7-Gipfel in Sizilien am 26. und 27. Mai hinzu, die bereits bekannt waren.

Audienz beim Papst

Trump wird Papst Franziskus am 24. Mai im Vatikan treffen. Das teilte der Kirchenstaat am Donnerstag in Rom mit. Das Treffen soll um 8.30 Uhr stattfinden, hieß es. Anschließen werde Trump – wie bei Audienzen mit dem Papst üblich – Vatikan-"Außenminister" Pietro Parolin treffen. Über ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Papst Franziskus wurde seit Wochen spekuliert. (APA, 4.5.2017)