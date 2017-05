Baukartell aufgeflogen: Razzien bei zahlreichen heimischen Konzernen

Vorwurf der Preisabsprachen im öffentlichen Tiefbau – 100 Millionen Schaden

Wien – Am Mittwoch und Donnerstag haben bei zahlreichen österreichischen Baukonzernen Hausdurchsuchungen stattgefunden. Das bestätigt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf Anfrage des STANDARD. Nähere Angaben würden aus ermittlungstechnischen Gründen nicht gemacht, so der Behördensprecher.

Tatsächlich ermittelt die WKStA seit dem Vorjahr gegen führende heimische Anbieter im Tiefbau, wie DER STANDARD erfahren hat. Es geht um den Verdacht auf Preisabsprachen bei öffentlichen Vergaben, konkret jenen auf "Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren", wie der Tatbestand gemäß § 168b Strafgesetzbuch heißt. Der Schaden, den die Behörde gemäß Durchsuchungsbefehl ansetzt, beträgt zumindest 100 Millionen Euro, die Verstöße sollen in den Jahren zwischen 2008 und 2014 erfolgt sein.

Auch Platzhirsche unter Verdacht

Dem Vernehmen nach ist eine Reihe von Unternehmen betroffen, auch Zulieferfirmen, die etwa im Geschäft mit Schotterhandel aktiv sind. Auch Platzhirsche der Baubranche wie Strabag und Porr sollen dabei sein. Porr bestätigte die Razzien: "Gestern wurden an vier Teerag-Asdag- und Porr-Standorten Hausdurchsuchungen wegen des Vorwurfs rechtswidriger Absprachen durchgeführt", teilte der Konzern auf Anfrage mit. Genauere Angaben wurden nicht gemacht, weil es sich um Projekte lokaler Einheiten handle. Man kooperiere vollumfänglich mit den Behörden, erklärte die Porr.

Auch eine Sprecherin der Strabag räumte am Donnerstagabend ein, dass in den "Niederlassungen in Wien und Spittal an der Drau am Mittwoch Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden wir gebeten, die Recherchen durch die Herausgabe von Dokumenten zu unterstützen – ein Ersuchen, dem wir natürlich nachkommen".

Schwerpunkt im Süden

Die Ermittler untersuchen besonders Aufträge für Straßenbauprojekte in Kärnten und in der Steiermark, und es geht auch um Aufträge für Sanierungsarbeiten – etwa um solche auf der A9-Pyhrnautobahn oder Landes- und Bundesstraßen.





Ausgemachte Sache

Im Kern geht es bei den Vorwürfen darum, dass die Baufirmen die Preise bei öffentlichen Aufträgen abgesprochen hätten, zudem sollen Scheinangebote gelegt werden. Konkret gehe es dabei um den Bereich Straßenbau. Die Vorgangsweise soll so ausgehen haben: Die Unternehmen hätten sich abgesprochen, wer zu welchem Preis anbietet. Wer den Auftrag erhält, war somit schon vorher ausgemachte Sache.

Die Unternehmen, die nicht zum Zug gekommen sind, hätten demnach vom Auftragnehmer eine Abschlagszahlung erhalten. In diesem Schema seien die Firmen dann abwechselnd zum Zug gekommen, hieß es gegenüber dem STANDARD. (Renate Graber, Andreas Schnauder; 4.5.2017)