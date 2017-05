Historischer Kalender – 8. Mai

1082 – Durch ein mit dem Byzantinischen Kaiserreich geschlossenes Abkommen sichert sich Venedig wichtige Märkte und Handelswege.

1102 – Kaiser Heinrich IV. wird erneut von Papst Paschalis II. gebannt, weil er das Recht, geistliche Ämter zu besetzen, für sich beansprucht.

1222 – Heinrich, der unmündige Sohn des Kaisers Friedrich II., wird in Aachen zum deutschen König und Mitregenten seines Vaters gekrönt.

1657 – Oliver Cromwell, seit 1653 Lordprotektor von England, lehnt die ihm vom Parlament angebotene Königskrone ab.

1842 – Hamburg wird durch einen am 5.5. ausgebrochenen Großbrand zu fast einem Drittel zerstört.

1852 – Im Londoner Protokoll zwischen Großbritannien, Frankreich, Russland, Preußen, Österreich, Schweden und Dänemark werden die Integrität des dänischen Staates bekräftigt und die Thronfolgeregelung zugunsten des Hauses Glücksburg festgelegt. Die Herzogtümer Schleswig und Holstein bleiben als eigenständige Einheiten erhalten.

1877 – Erster gesamtösterreichischer Katholikentag mit 2300 Delegierten.

1902 – Durch einen Ausbruch des Vulkans Montagne Pelee auf der französischen Antillen-Insel Martinique werden die Stadt Saint-Pierre und ein Zehntel der Insel zerstört.

1912 – Erstmals startet ein Flugzeug von einem fahrenden Schiff, der vor Weymouth/England kreuzenden "Hibernia", aus.

1912 – Gründung der Paramount Studios (als "Famous Players Studio" oder "Famous Players Film Company") durch den amerikanischen Filmproduzenten Adolph Zukor.

1932 – Hitler führt Geheimgespräche mit General Kurt von Schleicher über die Tolerierung eines Minderheitskabinetts unter der Führung von Franz von Papen durch die NSDAP nach der erwarteten Abberufung von Reichskanzler Heinrich Brüning.

1967 – Staatsbesuch des Bundespräsidenten Franz Jonas in Kanada, erstmals ist ein österreichisches Staatsoberhaupt auf dem amerikanischen Kontinent.

1972 – Arabische Terroristen kapern auf dem Flug nach Tel Aviv ein belgisches Verkehrsflugzeug, einen Tag später werden bei der Erstürmung der Maschine zwei Entführer erschossen, eine Passagierin erliegt später ihren Verletzungen.

1972 – US-Präsident Nixon ordnet eine Seeblockade Nordvietnams durch Verminung der Häfen an.

1987 – Der demokratische US-Politiker Gary Hart gibt nach Presseberichten über einen Seitensprung seine Präsidentschaftskandidatur auf.

1987 – In dem nordirischen Dorf Loughall werden acht IRA-Terroristen bei dem Versuch, eine Polizeistation zu stürmen, erschossen.

1992 – Die US-Raumfähre "Endeavour" startet zu ihrem siebentägigen Erstflug, der erfolgreich abgeschlossen wird.

1992 – Einigung über ein sogenanntes Fortpflanzungsmedizingesetz: Künstliche Fortpflanzung ist nur in einer aufrechten Ehe oder Lebensgemeinschaft gestattet, Eispende und Leihmutterschaft sind verboten.

2007 – In Nordirland wird nach jahrzehntelangem Machtkampf zwischen Katholiken und Protestanten eine neue Ära eingeläutet. Neun Jahre nach dem sogenannten Karfreitags-Abkommen werden der Protestant Ian Paisley und der Sinn-Fein-Politiker Martin McGuinness an die Spitze einer Allparteienkoalition gewählt.

2007 – Israelische Archäologen unter Professor Ehud Netzer geben die Entdeckung des Grabes und des Original-Sarkophages von Herodes dem Großen bekannt. Die Suche begann 1972, der Fund gilt als archäologische Sensation. Während der Ausgrabungen in Herodion stürzt Netzer am 25.10.2010 mehrere Meter tief in das Grab und stirbt drei Tage später.

Geburtstage:

Martin Altomonte, öst. Barockmaler (1657-1745)

Heinrich Berte, ungar. Komponist (1857-1924)

Andre Lwoff, franz. Mikrobiol./Medizin-NP (1902-1994)

Wolf Graf Baudissin, dt. Friedensforscher (1907-1993)

Gertrud Fussenegger, öst. Schriftstellerin (1912-2009)

Bernardin Gantin, kath. Theologe im Benin (1922-2008)

Arnulf Baring, dt. Publizist/Politologe (1932- )

Thomas Pynchon, US-Schriftsteller (1937- )

Dame Felicity Ann Lott, brit. Opernsäng. (1947- )

Robert Howard Horvitz, US-Molekularbiologe (1947- )

Todestage:

Elmer L. Rice, US-Schriftsteller (1892-1967)

Eugen Ludwig Rapp, dt. Theologe (1904-1977)

Tilly Lauenstein, dt. Schauspielerin (1916-2002)

Ota Simanek, tschech. Schauspieler (1925-1992)

Gilles Villeneuve, kanad. F-1-Rennfahrer (1950-1982)

(APA, 8.5.2017)