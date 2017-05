Russland, Iran und Türkei einigen sich auf Schutzzonen in Syrien

Opposition kritisiert Übereinkunft

Damaskus/Astana – Russland, der Iran und die Türkei haben sich am Donnerstag in Astana auf eine Absichtserklärung geeinigt, die Schutzzonen in Syrien vorsieht. Die drei Regierungen unterzeichneten bei den Syrien-Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt ein entsprechendes Memorandum. Der Chefunterhändler Syriens erklärte, die Regierung in Damaskus unterstütze die Initiative. Die Vertreter der syrischen Opposition allerdings protestierten dagegen.

In Astana kamen nachmittags alle Beteiligten der Gespräche zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen: Vertreter von Regierung und Opposition aus Syrien, die vermittelnden Länder, der UN-Sonderbeauftragte im Syrien-Konflikt, Staffan de Mistura, und ein US-Vertreter. Die syrische Opposition – die sich am Mittwoch noch aus den Friedensgesprächen in Astana zurückgezogen hatte – kritisierte die Übereinkunft.

Gespräch zwischen Putin und Erdoğan

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Mittwoch in Sotschi mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Plan zur Schaffung von "Zonen der Deeskalation" in mehreren Regionen Syriens diskutiert. Wie die Zeitungen "Hürriyet" und "Yeni Safak" am Donnerstag berichteten, sagte Erdoğan im Flugzeug, die Zonen würden Idlib, Teile der Provinz Aleppo, Al-Rastan in der Provinz Homs, einen Teil von Damaskus und einen Teil von Deraa umfassen.

Details zu den geplanten Zonen lagen zunächst nicht vor, die konkrete Umsetzung bleibt vorerst unklar. Diese gilt als schwierig, weil sich alle Kriegsparteien einigen müssten, die Zivilisten in diesen Gebieten nicht anzugreifen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" etwa ist in Gespräche mit anderen Gruppen gar nicht eingebunden.

Russland, die Türkei und der Iran garantieren bereits die seit Jahresende 2016 geltende Waffenruhe in Syrien, die allerdings immer wieder gebrochen wird. Die nächste Runde an Friedensgesprächen in Astana sollen Mitte Juli stattfinden, so der kasachische Außenminister Kairat Abdrakhmanov. Die Verhandlungen in Astana laufen zusätzlich zu den regelmäßig unter Uno-Vermittlung stattfindenden Syrien-Verhandlungen in Genf. Wirkliche Fortschritte haben beide Gesprächsrunden bisher nicht erzielt. (Reuters, red, 4.5.2017)