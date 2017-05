Google lenkt im Steuerstreit mit Italien ein

Einigung mit italienischem Fiskus: US-Internetriese zahlt 306 Mio. Euro

Rom – Google hat seinen Steuerstreit mit dem italienischen Fiskus beigelegt. Der US-Internetriese zahlt dem italienischen Finanzamt 306 Mio. Euro, berichteten italienische Medien. Die Steuerfahnder werfen Google vor, dass der Konzern von 2009 bis 2013 bei Erlösen von rund einer Milliarde Euro zu wenig Steuern gezahlt habe.

Im vergangenen Jahr hatte die Mailänder Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen fünf Google-Manager wegen Steuerhinterziehung aufgenommen. Sie wurden verdächtigt, dass zwischen 2009 und 2013 Zahlungen statt in Italien über Tochterfirmen im steuerlich günstigeren Irland abgewickelt worden seien.

Zahlreiche internationale Konzerne stehen in der Kritik, durch das Verschieben von Gewinnen in Länder mit niedrigeren Steuersätzen die Zahlung von Abgaben zu vermeiden. Bei Google soll dies über die Bilanzierung über eine Tochter in Irland gelaufen sein. Der Konzern hat sich in einem ähnlichen Fall bereits mit den Behörden in Großbritannien geeinigt. Noch offen sind Streitfälle in Spanien und Frankreich. (APA, 4.5.2017)