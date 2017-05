Regierung nennt den "Bundestrojaner" nicht Bundestrojaner

Brandstetter: Kein Trojaner, sondern Software zum Knacken der Endverschlüsselung von Whatsapp und Co

Schon bald soll nun der Bundestrojaner durch Österreich traben. Derzeit brüten die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP über einen Gesetzestext, der den Einsatz staatlicher Überwachungssoftware ermöglichen soll. Damit soll verschlüsselte Kommunikation via Whatsapp und anderer Messenger von Behörden mitgelesen werden können. Laut SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim soll diese nur in Fällen von schwerer Kriminalität und zur Terrorbekämpfung eingesetzt werden. Zuvor forderte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), den Bundestrojaner auch gegen Hass-Poster oder gegen Urheberrechtsverletzungen einzusetzen zu können.

Kein Bundestrojaner

Zwar muss die Spähsoftware wie ein typischer Computer- Trojaner arbeiten, etwa geheim Daten übermitteln, aber seitens der Regierung will man nun die Software nicht als Bundestrojaner bezeichnen. Der "Begriff ist zu unklar", heißt es dazu aus dem Justizministerium gegenüber dem STANDARD. Man verwende den Begriff "Software zur Überwachung internetbasierter Kommunikation." Zumal die Software zielgerichtet Whatsapp-Nachrichten ausspäht und andere Daten, die sich auf dem Smartphone oder Computer finden, nicht auslese.

So wiederholte Justizminister Wolfgang Brandstetter bei einer Fragestunde am Donnerstag im Bundesrat, dass es keinen Bundestrojaner gebe. Denn es gehe nicht um eine Onlineüberwachung, sondern darum, die Endverschlüsselung der Telekommunikationsdienste zu knacken.

Trojanische Pferd

Es gibt aber auch einen weiteren Grund. Wohl jeder Computerbesitzer kennt Trojaner als gefährliche Computerprogramme, gegen die man sich schützen muss. Sie Software versteckt sich auf Rechnern (daher die Anlehnung an das Trojanische Pferd) und führt ohne Wissen des Anwenders Aktionen auf dem Computer aus, etwa die Übertragung sensibler Daten an fremde Rechner. Auch ist der Begriff Bundestrojaner ist seit Jahren klar negativ belegt, auch wurde er hierzulande 2007 zum Wort des Jahres gewählt, da es in "knapper Form und zugleich auf pointierte Weise auf aktuelle Entwicklungen" verweise, die "höchst umstritten" seien.

Dritter Anlauf

Es ist der dritte Anlauf staatliche Überwachungssoftware in Österreich gesetzlich zu verankern. Zuletzt zog Brandstetter im Sommer des vergangenen Jahres seines Gesetzesentwurf zurück, nachdem es von allen Seiten Kritik hagelte. Ohne gesetzliche Regelung wurde ein Bundestrojaner bereits gegen einen Islamisten eingesetzt und sollte Tierschützer überwachen.

Ausschreibung

SPÖ und ÖVP haben nun vereinbart, gemeinsam mit Experten per Ausschreibung eine neue Software zu suchen, die ausschließlich Internet-Telefonate bzw. Whatsapp-Chats überwacht. Auch soll die EU mit den Kommunikationsanbietern einen Zugang zu ihren Schnittstellen aushandeln, damit so ihre Nutzer einfacher überwacht werden können. (sum, 11.5.2017)