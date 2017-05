May The Fourth: Flughafen Stuttgart feiert den Star Wars Day

Der 4. Mai ("May, the fourth") ist inoffizieller Star Wars-Tag. Der Flughafen Stuttgart hat sich dazu etwas ausgedacht

Am Flughafen Stuttgart gibt es offensichtlich ein paar Star Wars-Fans. Auf seiner Facebook-Seite postete der Stuttgart Airport nämlich ein einschlägiges Video unter dem dem Titel "May the fourth be with you!" – "Möge die Macht mit Dir sein!" – anlässlich des inoffiziellen Star Wars-Tages, heute am 4. Mai (also: May, the fourth). Auch eine Eurowings-Maschine macht dabei mit. (red, 4.5.2017)