Selbstfahrende Autos kurven bald durch die Steiermark

Magna, AVL List und TU Graz gründen Forschungsunternehmen für autonomes Fahren. Getestet wird auf Autobahnen und in Graz

Graz – Gehen die Pläne wie von Magna, TU Graz und AVL List projektiert auf, entsteht in den nächsten Jahren in der Steiermark eine europaweit einzigartige ausgefeilte Testinfrastrukur für selbstfahrende Autos.

Die Steiermark bietet schon allein wegen der sehr exponierten geografischen Struktur und ihrer besonderen klimatischen Bedingungen ideale Bedingungen, um in Echtzeit so ziemlich alle Eventualitäten und Szenarien des Straßenverkehrs durchzuspielen, zu testen oder zu simulieren.

Die TU Graz, Magna Steyr und der Motorentestspezialist AVL List haben für dieses Projekt ein eigenes Unternehmen gegründet, Alp Lab, das nach Aussagen von TU-Vizerektor Horst Bischof in fünf Jahren erstmals Gewinne abwerfen soll. Die Geschäftsgrundlage des Forschungsunternehmens: Auf ausgewählten Teststrecken, in Tunnelanlagen, im Grazer Stadtverkehr und in allen Witterungslagen werden von Testautos über Sensoren Daten gesammelt und ausgewertet. Parallel dazu sollen neue Testapparaturen und jede Menge Software für den Betrieb autonomer Fahrzeuge entwickelt werden.

So ziemlich alle relevante Softwareunternehmen Österreichs haben bereits Interesse an einer Kooperation angemeldet, sagte Bischof am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts. Daten und Software sollen in der Folge unter anderem an die Autoindustrie verkauft werden. Von dort gebe es ebenfalls bereits "reges Interesse", sagte Bischof.

Ab 2018 Tests in Graz

Alp Lab bündelt die gesamten Testaktivitäten für selbstfahrende Autos an einem Ort, von der ersten Simulation bis zu den Tests auf Prüfständen und letztlich im Echtzeitbetrieb auf den privaten und öffentlichen Teststrecken. Dazu ist auch die Asfinag an Bord, die bereits auf einigen Testabschnitten Spezialkameras installiert hat.

Getestet wird unter anderem auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz-West und Laßnitzhöhe sowie zwischen St. Michael und Slowenien. Hier sollen vor allem der Grenzübergang und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen im Nachbarland datenbasiert erfasst und ausgewertet werden. Ab 2018 wird auch im Grazer Stadtverkehr mit den mit speziellen Sensoren, Radar, Kameras und GPS ausgerüsteteten Autos getestet.

Zudem stehen der Red-Bull-Ring, die Tunnelanlage "Zentrum am Berg" der Montanuni Leoben in Eisenerz und die private Teststrecke von Magna und AVL in Gratkorn zur Verfügung. Eingebunden ist auch die Salzburger Region Lungau als "Kältepunkt Österreichs".

Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) lobte am Donnerstag das von Bund und Land geförderte Projekt als "einzigartig in Europa", weil es eine extrem vielfältige Testung für den Zukunftsmarkt selbstfahrender Autos ermögliche. Leichtfried verwies auch auf die ökonomische Bedeutung dieses Sektors. Im Bereich der Entwicklung selbstfahrender Autosysteme seien in Österreich bis dato 650 Unternehmen mit 175.000 Mitarbeiten tätig. (Walter Müller, 4.5.2017)