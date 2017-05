Star Wars Day: Steam und Gog starten Rabattschlacht für Jedis

Spieleplattformen mit zahlreichen Vergünstigungen, "Rogue One" nun auf Blu-ray und DVD erhältlich

Wer heute auf der Straße Darth Vader, Luke Skywalker oder Prinzessin Leia begegnet, sollte sich nicht wundern. Denn der 4. Mai ist der "Star Wars Day", der (staatlich nicht anerkannte) Feiertag für Fans von George Lucas‘ Sci-Fi-Universum.

Getreu dem Motto "May the force be with you" ("Möge die Macht mit dir sein"), anspielend auf die englische Wiedergabe des Datums, stürzen sich auch Spieleanbieter in eine Rabattschlacht zwischen Rebellen und Imperium, Jedi und Sith.

"Star Wars Sale" bei Steam

24 Titel umfasst etwa die "Complete Collection" im "Star Wars Sale" bei Steam. Von Klassikern wie "Jedi Knight" aus 1999 über die Rollenspielumsetzung "Knights of the Old Republic 2" bis hin zu "Lego Star Wars" und die Neuauflagen von Oldies wie "Rebel Assault" reicht die Palette.

Den Preis hat man im Vergleich zum bisherigen Normalpreis um 78 Prozent gesenkt. 60,68 Euro kostet die Sammlung. Daneben gibt es auch noch die bisherigen Pakete, die Titel einzelner Serien wie "Jedi Knight" vereint.

Spielebundle bei Gog

Mit 19 Einträgen fällt das Bundle bei Gog.com etwas kleiner aus. Verzichten muss man auf "Jedi Knight: Mysteries of the Sith", die "Lego Star Wars"-Titel, "Clone Wars: Republic Heroes", sowie die beiden "Force Unleashed"-Spiele. Dafür findet man hier "Star Wars: Dark Forces" aus 1995, das bei Steam fehlt.

Für das Gog-Paket muss man etwas weniger ausgeben. Gesammelt kosten die Titel 52,81 Euro. Auf beiden Plattformen sind auch die jeweiligen Einzelspiele vergünstigt zu erhalten.

Origin mit Rabatt auf "Star Wars: Battlefront"

Auch Electronic Arts hat sich ein Angebot für seine Origin-Plattform ausgedacht. Hier gibt es aktuell die Ultimate Edition von "Star Wars: Battlefront" für 19,99 Euro zu erwerben. Diese bringt alle vier Erweiterungen sowie die ursprünglich der Deluxe Edition vorbehaltenen, zusätzlichen Gegenstände mit.

Pünktlich vor dem Star Wars Day gibt es auch Neuigkeiten für Cineasten. Die jüngste "Star Wars"-Verfilmung "Rogue One" ist nun auf DVD und Blu-ray erhältlich. (gpi, 04.05.2017)