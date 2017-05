Was Kinder über Arzneimittel wissen sollten

Ein neues Projekt der Apothekerkammer soll Schülerinnen und Schülern Basiswissen über Medikamente vermitteln

Wien – Was ist ein Arzneimittel? Wie wirkt es im Körper? Worauf ist bei der Einnahme zu achten und welche Risiken oder Nebenwirkungen können auftreten? Diese und andere Fragen rund um Medikamente werdem im Rahmen des Projekts "apo@school" behandelt. Mit diesem Schulprojekt richtet sich die Österreichische Apothekerkammer an 10- bis 14-jährige Schüler und Schülerinnen. Bisher wurde es von rund 100 Schulen österreichweit in Anspruch genommen. "Medikamente sind sinnvoll, müssen aber sehr vorsichtig gehandhabt werden", sagte Andrea Vlasek, Präsidentin der Apothekerkammer Wien.

Gesundheitskompetenz entwickeln

Apothekerinnen und Apothekern gestalten Unterrichtseinheiten, klären über Gesundheitsfragen auf und wollen ein Basiswissen über Arzneimittel vermittlen. "Zentrales Anliegen ist es, dass die 10- bis 14jährigen ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Gesundheit entwickeln und frühzeitig einen verantwortungsvollen Umgang mit Medikamenten lernen", heißt es einer Aussendung der Apothekerkammer.

Thematisiert wird der verantwortungsvolle Umgang mit Medikamenten, deren Herstellung und Wirkungsweise. In Wien ist die Nachfrage besonders groß: Seit Herbst 2016 sind sechs Apothekerinnen an 29 Schulen in 57 Schulklassen unterwegs gewesen und haben 109 Schulstunden gehalten. Jede Schulstunde wird dabei individuell mit dem jeweiligen Lehrer an die Bedürfnisse der Klasse angepasst. Die Initiative wird von der Apothekerkammer finanziert und kann kostenlos in Anspruch genommen werden. (APA, red, 4.5.2017)