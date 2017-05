Fachgruppe Werbung mit neuem Chef: Schreuder folgt Götz

Schreuder war unter anderem Kommunikationsmanager von Conchita Wurst

Wien – Wechsel an der Spitze der Fachgruppe Werbung in der Wirtschaftskammer Wien: Stephan Götz übergibt an Marco Schreuder, der in der Vergangenheit unter anderem die Song Contest Gewinnerin Conchita Wurst als Kommunikationsmanager betreute. Des weiteren war er als Menschenrechtsexperte der Grünen aktiv.

Als Schwerpunkten seiner künftigen Arbeit nannte er am Donnerstag in einer Aussendung die Datenschutzverordnung der EU und die Neuordnung der Werbeabgabe. (APA, 4.5.2017)