Harter Schlagabtausch in Frankreichs ultimativem TV-Duell

Marine Le Pen und Emmanuel Macron wollen Unentschlossene überzeugen, die Meinungen der Franzosen stehen allerdings weitgehend fest

Es war, als würden zwei Streithähne aufeinander losgelassen. In den Meinungsumfragen mit 41 Prozent (gegen 59 Prozent für Macron) zurückliegend, attackierte Le Pen von Beginn weg. Schon in ihrer ersten Wortmeldung bezeichnete sie den früheren Wirtschaftsminister als "Erben" des sozialistischen Präsidenten Hollande, und fügte an, er verkörpere die "wilde Globalisierung" und "soziale Brutalität". "Sein Lächeln verwandelt sich in ein Grinsen", griff sie Macron frontal an, ihm den "Zynismus und die Kälte eines Bankers" zu unterstellen.

Der Präsidentschaftsfavorit Macron liess sich nicht einschüchtern und konterte, Le Pen sei selbst die Erbin eines rechtsextremen Vaters und einer ebensolchen Partei. In der Folge blieben sich die beiden Präsidentschaftsbewerber nichts schuldig. "Sie sollten weniger arrogant sein", meinte sie, um von ihm zu hören: "Sie lügen dauernd!" Er sagte ihr auf den Kopf zu: "Sie geben viele Dummheiten von sich"; sie erwiderte, er beleidige andere und sei "zynisch und heuchlerisch".

Die beiden Moderatoren hatten Mühe, die Streithähne zu trennen und auch nur ihre eigenen Fragen zu platzieren. Die politischen Positionen gingen in dem verbalen Schlagabtausch zeitweise fast unter. Macron wirkte im ökonomischen Teil überzeugender, da er auch die Finanzierung seines Projektes ansprach; Le Pen punktete eher beim Thema Terrorismus, indem sie erklärte, sie wolle nicht wie Macron auf die Attentate reagieren, sondern sie verhindern, indem sie die Gefährder mit ausländischem Doppel- oder Frankreich-Pass des Landes verweise.

Nicht wahlentscheidend

So hart und aggressiv das TV-Duell ausfiel, wurde ihm doch die wahlentscheidende Wirkung abgesprochen. Laut einer Online-Umfrage der Zeitung Le Figaro wussten schon 86 Prozent der Teilnehmer vor der Sendung, wie sie am Sonntag abstimmen wollen. Die Unsicherheit des ersten Wahlgangs – vor dem sich ein Drittel der Wähler nicht festgelegt hatte – scheint überwunden zu sein. Das heißt nicht, dass Macron auf jeden Fall gewinnen muss. Aber die Meinungen scheinen in Frankreich weitgehend gemacht.

Umso konsternierter verfolgten die Franzosen das Hickhack der beiden Streithähne. Von der Feierlichkeit früherer Debatten zwischen ehrwürdigen Kandidaten war nicht viel übrig. Macron und Le Pen hatten beide erstmals das Finale der Präsidentenwahl erreicht. Für Le Pens Partei, den Front National (FN), war es überhaupt eine Premiere; ihr Vater Jean-Marie Le Pen hatte zwar 2002 die Stichwahl erreicht, doch weigerte sich darauf sein Rivale Jacques Chirac, mit dem Rechtsextremisten die Klingen zu kreuzen.

Das von den beiden größten Sendern TF1 und France-2 live übertragene und vom Medienaufsichtsrat CSA streng beaufsichtigte Duell führte vor Augen, wie frontal die Positionen des Proeuropäers Macron und der Nationalistin Le Pen aufeinanderprallen. Und es zeigte sich, wie sehr sich die Zeiten in Frankreich geändert haben: Der Front National ist aus dem Schmuddeleck der Republik getreten und kann seine Ideen heute wie eine normale Partei vertreten. Die zweieinhalbstündige TV-Sendung war für Le Pen schon deshalb ein neuer Erfolg, bevor sie auch nur begonnen hatte.

"Moi, président"

Den Ausschlag über Sieg und Niederlage in den TV-Duellen gab in der Vergangenheit oft ein zuerst wenig beachtetes Detail wie eine gelungene Replik. Bei der letzten Präsidentenwahl 2012 stach der Sozialist Hollande den Konservativen Nicolas Sarkozy mit der wiederholen Bemerkung aus: "Ich als Präsident werde..." Dieses zum Bonmot gewordene "Moi, président" entschied möglicherweise die Wahl, da es Hollande als entschlossenen und rhetorisch überlegenen Kandidaten zeigte. Ironischerweise verkehrte sich dieser Spruch mit der Zeit in ein Handikap für Hollande, da es gerade entlarvte, wie wenig der Präsident wirklich angepackt hat.

Berühmt sind auch die TV-Duelle von François Mitterrand. Im Jahre 1974 musste sich der sozialistische Kandidat noch dem Liberalen Valéry Giscard d’Estaing beugen, der ihn mit der Bemerkung geschlagen hatte: "Sie haben nicht das Monopol des Herzens!" 1988 versuchte Gaullist Chirac den mittlerweile bestandenen Staatschef Mitterrand aus der Reserve zu locken, indem er erklärte: "Heute abend bin ich nicht der Premierminister, Sie sind nicht der Präsident – wir sind zwei Kandidaten auf gleicher Augenhöhe." Mitterrand antwortete trocken: "Sie haben völlig recht, Herr Premierminister." Von diesem magistralen Konter erholte sich Chirac nicht mehr, Mitterrand blieb Präsident. (Stefan Brändle aus Paris, 3.5.2017)