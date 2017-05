Ajax nach 4:1 gegen Lyon nahe dran an Europa-League-Finale

Traore, Dolberg und Younes trafen für Niederländer – Ajax zu Hause 22 Pflichtspiele ungeschlagen

Amsterdam – Ajax Amsterdam hat am Mittwoch einen großen Schritt in Richtung Finale in der Fußball-Europa-League gemacht. Der niederländische Rekordmeister feierte im Halbfinal-Hinspiel in der Amsterdam ArenA gegen Olympique Lyon einen völlig verdienten 4:1-(2:0)-Erfolg und hat damit in der Retourpartie am Donnerstag in einer Woche alle Trümpfe in der Hand.

In der aufgrund des Gedenktages für die Kriegstoten in den Niederlanden um einen Tag vorverlegten Partie trafen Bertrand Traore (25., 71.), Kasper Dolberg (34.) und Amin Younes (49.) bzw. Mathieu Valbuena (66.). Der Schalke-Bezwinger gewann damit auch das siebente Europa-League-Heimspiel in dieser Saison. In der eigenen Arena sind die Niederländer nun schon 22 Pflichtspiele ungeschlagen. Im zweiten Halbfinale treffen am Donnerstag (21.05 Uhr) Celta Vigo und Manchester United aufeinander. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Solna bei Stockholm.

Flotte Partie

In einer sehr flotten Partie fand Lyon die erste Chance vor, bei einem Abschluss von Maxwel Cornet rettete Ajax-Tormann Andre Onana mit einer Fußabwehr (10.). Es sollte die einzige Topchance der Gäste bis zur Pause bleiben. Ajax nutzte gleich Möglichkeit Nummer eins. Einen Ziyech-Freistoß beförderte Traore per Kopf ins Netz (25.). Die Hausherren waren spielbestimmend. Traore gewann ein Kopfballduell und bediente damit ideal Dolberg, der ins lange Eck einschoss (34.). Das 3:0 lag in der Luft, Younes scheiterte aber alleinestehend im Strafraum am gut reagierenden Anthony Lopes (44.).

Gleich nach Wiederbeginn gab es eine Neuauflage dieses Duells, diesmal hatte Younes das bessere Ende, seinen Schuss konnte Mouctar Diakhaby nur noch hinter der Linie wegschlagen (49.). Frankreichs Tabellenvierter und der niederländische Ligazweite sorgten in der Folge für ein Offensivspektakel. Valbuena verkürzte auf 1:3 (66.), Ajax hatte aber nach wie vor die besseren Momente. Traore schnürte seinen Doppelpack, indem er eine Ziyech-Hereingabe verwertete (71.). Danach wäre ein noch höherer Erfolg möglich gewesen.

Das im Europacup auch nach dem fünften Duell mit Lyon unbesiegte Ajax steht kurz vor dem ersten Europacup-Finaleinzug seit 1996 (Champions League). Im Jahr davor hatten die Niederländer die "Königsklasse" mit einem 1:0-Sieg gegen AC Milan in Wien gewonnen. Im Europa-League-Vorgängerbewerb UEFA-Cup triumphierte Ajax 1992. (APA; 3.5.2017)