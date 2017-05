Alonso absolviert in Indianapolis ersten IndyCar-Test

Formel-1-Star Fernando Alonso hat am Mittwoch seinen ersten Testtag für das "Indy 500" hinter sich gebracht. In seiner schnellsten Runde erreichte der Spanier in seinem knallorangen Boliden in Indianapolis einen Schnitt von etwas mehr als 353 km/h.

"Es ist alles gutgegangen, aber das Härteste beginnt jetzt erst", sagte Alonso. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister bestreitet den US-Klassiker am 28. Mai anstelle des Grand Prix von Monaco, bei dem er sich im unterlegenen McLaren-Honda keine Chancen ausrechnet. (APA, 3.5.2017)