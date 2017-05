Frontal mit dem Kopf gegen einen Balkon geprallt

Puerto Vallarta – Der Kärntner Franz Grossman ist bei der Qualifikation für ein städtisches Mountainbike-Downhill-Rennen in Puerto Vallarta/Mexiko schwer verunfallt. Grossman prallte bereits am Sonntag bei einer Abfahrt über eine Stiege frontal mit dem Kopf gegen einen Balkonvorsprung und blieb bewusstlos liegen. Er wurde in ein privates Krankenhaus eingeliefert, liegt im Koma, befindet sich in ernstem aber stabilen Zustand. (red, 3.5.2017)