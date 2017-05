Bürogebäude am Flughafen Wien wegen verdächtiger Alubox evakuiert

Bei Poststelle einer Firma entdeckt – Keine gefährlichen Gegenstände gefunden

Schwechat – Aufgrund einer verdächtigen Alubox ist am Mittwoch ein Bürogebäude am Gelände des Flughafens Wien-Schwechat evakuiert worden. Die Box wurde gegen 10.00 Uhr bei der Poststelle einer Firma entdeckt, ein Mitarbeiter brachte sie ins Freie. Ein Großeinsatz der Exekutive folgte, der Entschärfungsdienst wurde angefordert. Es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden, berichtete die Polizei.

Die Box befand sich nicht bei der Abflug- und Ankunftshalle, sondern beim Parkplatz C. Das Bürogebäude wurde evakuiert und umliegende Straßen gesperrt, was auch aus Sicherheitsgründen zu kurzfristigen Sperren im Straßenverkehr führte. Die Box wurde nach Polizeiangaben in einen sicheren Bereich gebracht und geöffnet. Es konnte Entwarnung gegeben werden, der Einsatz war kurz vor 12 Uhr beendet. Weitere Erhebungen waren am Nachmittag im Laufen. (APA, 3.5.2017)