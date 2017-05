Kunst im öffentlichen Raum: Das Licht der Welt erblicken

Immer wenn Ein Baby in Graz geboren wird, sendet ein Leuchtturm Signale aus. Er soll auch für andere Neuankömmlinge in dunklen Zeiten ein Willkommen sein.

Graz – Die Mur hat zwar keinen Hafen in Graz, trotzdem steht nun ein stattlicher Leuchtturm an ihrem Ufer – mitten in der Altstadt auf dem Kapistran-Pieller-Platz. Die Installation des Atelier Van Lieshout heißt Puls und ihr Licht pulsiert sanft strahlend im Rhythmus eines Herzschlages. Immer, wenn ein Baby in Graz das Licht der Welt erblickt, sendet der Turm starke Lichtsignale aus: etwa zehn bis 15 Mal täglich.

Überlebensnotwendig

Die Arbeit steht für das Überleben, das ein Leuchtturm für Seeleute bedeuten konnte, aber auch "als Zeichen des Willkommens und der Wertschätzung jedem Leben gegenüber", heißt es vom Institut für Kunst im öffentlichen Raum, das sich heuer mit dem Thema Licht beschäftigt. Arbeiten von acht Künstlern und Kollektiven gibt es dazu in der Innenstadt. Unter ihnen sind auch Biennale-Teilnehmerin Brigitte Kowanz, Werner Reiterer und Manfred Erjautz. Der Platz nahe der Franziskanerkirche, wo das Turmlicht blinkt, ist nach dem Franziskanerpater Kapistran Pieller benannt. Er stellte sich gegen die Nazis und wurde gefoltert und hingerichtet. (Colette M. Schmidt, 4. 5. 2017)