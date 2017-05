TV- und Radiotipps für Donnerstag, 4. Mai

22.30 MAGAZIN Eco 1) Kein Stau am Bau: Hochsaison für Private, Baumeister und die Erzeuger von Fertighäusern. 2) Versicherungscheck: So sparen Sie bares Geld. 3) Ideen schaffen Arbeitsplätze: wie aus Patenten gute Geschäfte werden. Bis 23.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN Im Brennpunkt: 100 Tage Bundespräsident – Rückblick auf eine Wahl der Extreme Wäre bei der Bundespräsidentenwahl im vergangenen Jahr alles korrekt abgelaufen, wäre Alexander Van der Bellen im Mai 2017 nicht erst 100, sondern bereits 275 Tage im Amt. In Erinnerung bleibt eine Wahl, die mit Aufhebung der Stichwahl, Stichwahlwiederholungsverschiebung und zweiter Stichwahl den Kandidaten und auch Wählern viel abverlangt hat. Involvierte lassen die aufregenden Monate Revue passieren. Um 21.40 Uhr diskutieren Ingrid Thurnher und Peter Pelinka in der Runde der ChefredakteurInnen gemeinsam mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren österreichischer Printmedien Alexander Van der Bellens erste Monate im Amt. Bis 22.45, ORF 3

21.05 REPORTAGE Am Schauplatz: Das Recht der Tiere Engagierte Naturschützer haben oft das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen, und sie haben den Eindruck, dass das Recht gefährdeter Tiere oft nicht viel wert ist. Egal ob es um das in ganz Europa vom Aussterben bedrohte Ziesel geht, um den Wiedehopf und andere seltene Vögel, oder um eine kleine, völlig harmlose Schlange, die zu verschwinden droht. Bis 22.00, ORF 2

20.15 WISSENSCHAFT Ein Schutzwall für Europa In Zukunft sollen Hightech-Systeme die Grenzen Europas sichern. Die Frage ist nur, wie? Der französische Journalist Guillaume Pitron zeigt an Beispielen aus den USA und Spanien auf, dass es keine absolute Kontrolle von Landesgrenzen geben kann, egal wie hoch der betriebene Aufwand ist. Bis 21.00, 3sat

Radiotipps

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Knappe Ergebnisse, geringe Wahlbeteiligung, Vorwürfe des Wahlbetrugs – Gehört die Demokratie reformiert? Gunther Neumann, ehemaliger stellvertretender Direktor der OSZE und Vizepräsident des Kelman-Instituts für interaktive Konfliktforschung, ist zu Gast bei Kristin Gruber. Bis 13.55, Ö1

14.00 MUSIK

Was gibt es Neues? Birgit widmet sich: Richie Kracun Er ist Autor zahlreicher Kompositionen und erfolgreicher Protagonist des Balkan Jazz. Birgit Denk spricht mit dem in Serbien geborenen und in Wien lebenden Richie Kracun. Bis 15.00, Orange 94.0 im Raum Wien und o94.at

15.00 MAGAZIN

Connected: Digitale Souveränität Wie abhängig ist die Verwaltung in der EU von Microsoft? Michael Waidner, Direktor des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnik, beklagt etwa den "Verlust der digitalen Souveränität Europas". Was steckt dahinter? Bis 19.00, FM4

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Ukraine Mitten in der Krise hofft die Ukraine auf einen Wirtschafts- und Tourismusaufschwung durch den Song Contest, der Mitte Mai über die Bühne geht. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Die Zirkulation der Leidenschaften Michel Maffesoli gilt als Enfant terrible der französischen Soziologie. Bis 19.30, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: "Jeder Schriftsteller ist ein Grenzgänger" Renata Schmidtkunz spricht mit dem Schriftsteller Claudio Magris. Der 1939 in Triest geborene und 2006 emeritierte Literaturprofessor beschäftigt sich intensiv mit dem Erbe des Habsburgerreiches in Literatur, Kultur und Mentalität. Bis 21.55, Ö1 (Oliver Mark, 4.5.2017)