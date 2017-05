Österreichische Urlauberin in Portugal von Riesenwelle getötet

Ehemann wurde auch ins Meer gezogen, konnte sich aber ans Ufer retten

Lissabon/Mexiko-Stadt – Zwei Österreicher sind im Ausland bei Unfällen verunglückt. Eine 66-jährige Frau wurde in Portugal von einer Riesenwelle ins Meer gezogen und ertrank, berichtete die "Kronen Zeitung". Das Außenministerium bestätigte inzwischen den tödlichen Unfall der Österreicherin.

Am Montagabend machte die Portugal-Urlauberin laut dem Bericht einen Strandspaziergang mit ihrem Mann bei Povoa de Varzim, als das Paar von der Riesenwelle ins Meer gezogen wurde. Der Mann konnte sich ans Ufer retten, die Frau aber erst nach 20 Minuten an Land gebracht werden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Wiener BMX-Fahrer in Mexiko schwer gestürzt

Laut der Tageszeitung "Österreich" soll auch ein Wiener BMX-Fahrer einen schweren Unfall bei einem Rennen in Mexiko erlitten haben und seither im Koma liegen. Der Sturz des 28-jährigen Wieners geschah demnach am Sonntag in Puerto Vallarta bei einem Downhill-Rennen. (APA, 3.5.2017)