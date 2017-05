Mindestens 80 Minenarbeiter saßen im Iran nach Explosion fest

Ursache für Unglück unklar

Teheran – Nach einer Explosion in einem Kohlebergwerk in Nordiran haben Stunden danach noch mindestens 80 Minenarbeiter unter den Trümmern ausharren müssen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wurden einige Arbeiter gerettet und in naheliegende Krankenhäuser der Stadt Asarschahr in der Golestan-Provinz gebracht. Aber mindestens 80 Kumpel saßen noch in dem Bergwerk Chosh-Bejlagh fest.

Alle Rettungskräfte der Provinz wurden demnach mobilisiert, um die Arbeiter noch rechtzeitig zu retten. Die Ursache für die Explosion war noch unklar. (APA, 3.5.2017)